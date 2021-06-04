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Teknoloji Tanklara ulaşamadan imha ediyor... TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

Tanklara ulaşamadan imha ediyor... TSK'ya teslim edildi

"Tanklara giydirilen çelik yelek" olarak tanımlanan PULAT sisteminin üretimi ve teslimatları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:15:00 -

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, PULAT sistemiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Demir, Fırat M60T Modernizasyonu kapsamında PULAT Aktif Koruma Sistemi'nin seri üretimine ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatına devam ettiklerini bildirdi.

Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat M60T Modernizasyon Projemiz kapsamında PULAT Aktif Koruma Sisteminin seri üretimine, tanklarımıza entegrasyonuna ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimine devam ediyoruz."

Kimyasal enerjili tanksavar silahlarını tanka isabet etme öncesinde tespit ederek harp başlıklarının zırh delme etkisini asgariye indiren PULAT; birleşik yapıda radar ve tahrip sistemi ile kontrol ünitesi ve güç dağıtım biriminden oluşuyor.

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