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Siyaset Tanju Özcan'ın rezil sözlerine ilişkin CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez
Siyaset

Tanju Özcan'ın rezil sözlerine ilişkin CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadın hakkında mide bulandıran sözler sarfeden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında partisinden ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:17:00 - 2021-09-03 15:39:15
Tanju Özcan'ın rezil sözlerine ilişkin CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları kaydetti:

"O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."

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