Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri

yeniakit Ankara

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimine ilişkin "Sen Sayın Cumhurbaşkanına gider mi yapıyorsun? Çerkez Ethem gibi saf mı değiştirdin?" ifadelerini kullanan Özcan bugün konuyla alakalı yaptığı yeni bir paylaşım ile yine yanlış anlaşıldığı vurgulayarak özür diledi.

Özcan paylaşımında birçok Çerkez dostu olduğunu vurgulayarak, "Çok sayıda Çerkez dostum beni aradı. Çerkezler çok saygı duyduğum vatansever insanlar, yanlış anlaşılmaktan dolayı çok üzüldüm. Beni tanıyanlar Çerkezlere karşı olan muhabbet ve sevgimi gayet iyi bilirler. Çerkez kardeşlerimi istemeden üzdüysem haklarını bana helal etsinler" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak geçtiğimiz aylarda katıldığı TV programında başörtülü bir kadın ile ilgili skandal ifadeler sarf etmiş ve gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.