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Siyaset Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri
Siyaset

Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri

Skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sarf ettiği sözler sonrası yine yanlış anlaşıldığını ifade ederek bu kez de Çerkeslerden özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:19:00 -
Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri

 yeniakit  Ankara 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimine ilişkin "Sen Sayın Cumhurbaşkanına gider mi yapıyorsun? Çerkez Ethem gibi saf mı değiştirdin?" ifadelerini kullanan Özcan bugün konuyla alakalı yaptığı yeni bir paylaşım ile yine yanlış anlaşıldığı vurgulayarak özür diledi.

Özcan paylaşımında birçok Çerkez dostu olduğunu vurgulayarak, "Çok sayıda Çerkez dostum beni aradı. Çerkezler çok saygı duyduğum vatansever insanlar, yanlış anlaşılmaktan dolayı çok üzüldüm. Beni tanıyanlar Çerkezlere karşı olan muhabbet ve sevgimi gayet iyi bilirler. Çerkez kardeşlerimi istemeden üzdüysem haklarını bana helal etsinler" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak geçtiğimiz aylarda katıldığı TV programında başörtülü bir kadın ile ilgili skandal ifadeler sarf etmiş ve gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemişti.

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