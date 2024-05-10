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Gündem Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!
Gündem

Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!

Yeniakit Publisher
2024-05-10 02:25:00 - 2024-05-10 02:29:14
Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!

Bolu’da özel halk otobüslerindeki bilet fiyatlarına yüzde 63 oranında zam yapıldı.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, CHP'li Tanju Özcan yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin Mayıs ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamlanarak 18 lira oldu. Taksilerde açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi.

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