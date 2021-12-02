  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tanju Özcan faşistlikten sonra şimdi de faizci oldu! Kur'an ayetlerini dalga konusu yaptı
Gündem

Tanju Özcan faşistlikten sonra şimdi de faizci oldu! Kur'an ayetlerini dalga konusu yaptı

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan bu kez sözde ironi yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı faiz duruşuyla aklınca alay etmeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 18:20:00 -

Yabancılara karşı söylemleri ve icraatlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesinin faşist Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bu kez faizci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki duruşunu alaya alan Özcan, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Özcan, bununla kalmayıp Kur’an ayetlerini de dalga konusu haline getirerek “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay