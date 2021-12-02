Tanju Özcan faşistlikten sonra şimdi de faizci oldu! Kur'an ayetlerini dalga konusu yaptı

Yabancılara karşı söylemleri ve icraatlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesinin faşist Başkanı Tanju Özcan, aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bu kez faizci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki duruşunu alaya alan Özcan, “Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Özcan, bununla kalmayıp Kur’an ayetlerini de dalga konusu haline getirerek “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.