Tanju Özcan, CHP'nin uzaklaştırma kararına çıldırdı!

Bir kadın hemşehrisiyle ilgili ahlaksız ithamlarda bulunması nedeniyle göstermelik olarak kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

1 yıl partiden uzaklaştırılacak

Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.

Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"İnşallah kına yakarlar"

Tanju Özcan, CHP'nin kararı sonrası bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Özcan böyle bir kararı beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ben 8 yıl milletvekilliği yaptım. CHP'de herkes bilir ki disiplin kurulları bu kararlarda bağımsız hareket edemezler. Genel Merkez'e bağlıdırlar daha çok.

Ferdi Tayfur'un bir filmi vardı, 'Et tırnaktan ayrılır mı?' diyordu. Filmin adı 'Yabancın mıyım?'dı. Ben CHP'lilerin bu karardan mutlu olduğunu düşünmüyorum. Kim mutlu oldu? AK Partililer mutlu oldu. 5 kez yenmiştim ben onları. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı rahatsız olan HDP yöneticileri mutlu oldu. İnşallah kına yakarlar. Partimin içinde 10 Aralık hareketine dahil olanlar mutlu oldu.

Üzüldüğüm şu; CHP uzun süredir 'ulusalcı' denilen kesimden rahatsız. Ben ülkesini seven CHP'lilerin bu karardan dolayı mutsuz olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkan mutlu mu bilmiyorum. Ben görüşmek istedim, etik olmaz diye benimle görüşmemişti. Mutlu olmadığını düşünmek istiyorum."

Ne olmuştu?

Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.

Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.