SON DAKİKA
Tanju duayı abartınca Bolu'ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı
Gündem

Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada Bolu’yu önceki hafta felaket derecesinde yağan 1.5 metrelik karı kendi duasının kabul olmasına bağladı. Umre'de ettiği kar duasının kabul olduğunu söyleyen Özcan "Duayı biraz abartmışız. Sen yıllardır az dua et, az dua et, oraya gidince bir anda yüklen. Sonuç 1.5 metre kar!” dedi.

Kentte günlerdir devam eden kar yağışı önceki hafta hayatı durma noktasına getirdi. Felaket boyutunda düşen karın il merkezinde kalınlığı 65 santimetreye, yüksek kesimlerde 1.5 metreye ulaştı. Yaşananlar Bolu Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi. En dikkat çeken bölümse Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile AK Partili belediye meclis üyesi Erol Özak arasındaki diyaloo oldu.

Tanju Özcan: “Sen 'Gidemezsin, Allah seni istemiyor' demiştin ya, demek ki istiyormuş. Ben de orada kar duası ettim. 'Allahım memleketime kar ver, bolluk, bereket ver' dedim. Allahu Teala da taleplerimi, dualarımı kabul etti. Hatta 'Erol Bey diye bir kulun var, 'Allah seni istemiyor' dedi ama istiyormuşsun. Onu da affet' dedim. İşte Seyfettin Binali arkadaşım orada. Duayı biraz abartmışız. Sen yıllardır az dua et, az dua et, oraya gidince bir anda yüklen. Sonuçta 1.5 metre kar yağıyor işte.

Allah razı olsun diyeceğine dert yanıyorsun. Bolu'nun başına gelmiş en bereketli başkanım ben ya.”

Erol Özak: Bereket yağdı aslında. Kara kış falan değil. Hem tarım için hem Bolumuz için... Allah kabul etsin diyorum bir şey demiyorum...

Tanju Özcan: Bak senin de affını istedim.

Erol Özak: Allah razı olsun...

Özcan ile Özak arasındaki diyalog, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Başka bir şey söylüyecemde neyse buda kendini kuru fasulye gibi nimeten sayıyor.
