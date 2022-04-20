Tanju Çolak'tan bomba AK Parti itirafı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak çarpıcı itirafıyla gündeme oturdu. Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu." ifadelerini kullandı.

Çolak, Rıdvan Dilmen'le ilgili yaptığı açıklamalarda "Bence TFF Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Son 3-4 senedir, futbola yön veren, istediğini oraya koyan, istediğini alan bir kardeşimizdir Rıdvan. Ha gölge başkan, ha içeride... Bence içeride olması daha doğru olur. Futbolu bilen biri. Geçmişe baktığımızda federasyon başkanı olmuş hiçbir futbolcu yok. Rıdvan olursa, bir ilki başarır." dedi.

"AK Parti ile aynı düşüncede değilim"

Çolak "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Aynı sağ taraftayım ama bizi kabul eden, gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediklerini düşünüyorum. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Benim paraya ihtiyacım yok. Avrupa Gol Kralı’yım biraz değer ya. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim.” ifadelerini kullandı.





