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Tanju Çolak: "Galatasaray’da oynanan futbol rezalet"

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, lige Yukatel Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray ile ilgili "Galatasaray’ın mağlubiyetini kabul etmiyorum.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
Tanju Çolak: "Galatasaray’da oynanan futbol rezalet"

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, lige Yukatel Denizlispor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray ile ilgili "Galatasaray’ın mağlubiyetini kabul etmiyorum. Şampiyonlar Ligi’ni düşünüyorsun. Falcao’yu alsan ne olacak oynanan futbol rezalet" dedi. Çolak, Türkiye’deki yabancı oyuncuların fazlalığına da dikkat çekerek bir şart getirilmesi gerektiğini söyledi.


Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapan eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, Türk futbolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarını değerlendiren Çolak, "Lig bu yıl muhteşem başladı. Denizli daha yeni çıktı Galatasaray’a iki tane attı, Sivas Beşiktaş’a 3 atıyor, Fenerbahçe beş atıyor. Bu hafta bazı şeyler enteresan gitti. Farklı şeyler var ilk maçlardan da bir şeyler konuşmak doğru değil. Beşiktaş’ta Abdullah Avcı biraz dikkat edecek, tehlike çanları çalıyor. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk tehlike çanları çalıyor. İlk haftadan itibaren söylüyorum bunlar gerçek ileride göreceksiniz. Böyle olsun istemiyorum fakat bir yerde hata yapıyorlar" şeklinde konuştu.



"Galatasaray’ın oynadığı oyun rezalet"


Galatasaray’ın Denizlispor karşısındaki mağlubiyetini eleştiren Çolak, şu ifadelere yer verdi:


"Galatasaray’ın mağlubiyetini kabul etmiyorum. Sen şampiyonlar ligini düşünüyorsun, bu kadar kötü oyunla Falcao’yu alsan ne olacak ben onu merak ediyorum. Oynanan futbol rezalet. Ben Galatasaraylıyım fakat eleştirmek zorundayım, doğruları söylemek zorundayım. Selçuk’u oynatacaktın neden 500 bin Euro veriyorsun. Bu geçen yıl 3 buçuk milyon Euro alıyordu. Halen oyuna Selçuk’la devam edersen bu oyun böyle olur. Üçüncü bölgeye top gitmiyor top gitmezse gol nasıl olacak. Galatasaray’da geçen yılda aynı sıkıntı vardı, bu yıl da devam ediyor. Zannediyorlar ki ben Falcao’yu aldığımda sorunlar bitecek, Falcao’nun ayağına o toplar gitmezse o gol atamaz ki. Sen zaten üçüncü bölgeye top getiremiyorsun sen önce buna bir çare bul."



"Yabancı kuralına şart getirilmeli"


Türk futbolunda son yıllarda sıkça gündeme gelen yabancı kuralı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çolak, "Sezon hayırlı olsun. Güzel şeyleri seyredelim fakat bu kadar yabancı oyunculardan rahatsız oluyorum. Bu kadar yabancı futbolcu deryası olmak çok güzel değil. Ben futbolcuların isimlerini telaffuz etmekte zorlanıyorum. Her takımda on dört tane var. Bunlara bir şart getirilmeli. Kendi ülkesinde milli takımda oynamış yaşı 25 ve 28 geçmemiş oyuncular diye bir madde koyulmalı. Gelende bize bir şeyler öğretsin, aldıkları dolarların bir karşılığı olsun. Buna acil bir çözüm bulunması lazım. Milli takımda oynamamış bir oyuncu İngiltere’ye gitsin, gidebiliyor mu? Gidemez. Bizler hem parayı çok veriyoruz, bir de bunların dediğini yapıyoruz. Türk futbolunda Tanjular yok bundan sonrada olmaz, çünkü futbolcuların yapmış olduğu sözleşmeler onların hayatlarını garanti altına alıyor. Türk futbolcusu profesyonel değil, o futbolcu imzayı attığı zaman hayatına garanti koyuyor. Bu yabancı futbolcularının burada olmasının sebebi de bu Türk futbolcularının yapmış olduğu mukavelenin karşılığıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
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