Tanju Çolak aday oluyor! Bakın nereden...
Milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.28 Nisan 2018 Cumartesi 20:11
Milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.
Önceki yıllarda da AK Parti'den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na gideceği duyuruldu.
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