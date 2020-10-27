Tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştıracaklar! Makinecilerden Avrupa hamlesi

Buğra Kardan

Pandemi döneminin ardından toparlanma trendine giren; iç ve dış satışlarını arttırmaya başlayan makine firmaları, ihracat gelirlerini yukarı taşımak için hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Müşterilerine yenilerini eklemek için önemli adımlar atan firmalar, ürünlerini Avrupalılara tanıtmak için kıran kırana yarışıyorlar.

Çalışmalarımız sürüyor

Bu yarıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Biz de üyelerimizin yanında yer alıyor ve ülkemizde üretilen ürünleri dünyaya yaymak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz” dedi.

Pazarları takip ediyoruz

Tüm pazarları yakından takip ettiklerini anlatan Karavelioğlu, şunları söyledi: “Tabii ihracatımızın yarıdan fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği’ne (AB) hala büyük önem veriyoruz. Pandemi sonrasında Almanya ağırlıklı olmak üzere Avrupa’da faaliyetlerimizi yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Fuarları çok yakından takip ediyoruz, edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda katıldığımız fuarlarda yerimizi mutlaka alacağız. ABD ile Rusya için de yayın ve etkinlik planlamalarımız var. Bu süreçte online platformlarda faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek de.” Türkiye ekonomisine güç katmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Dünya sıkıntılı bir dönemden geçti, geçiyor. Ancak sanayi malı ihraç fiyatlarında görülen düşüş korktuğumuz kadar yüksek olmadı. Örneğin makine ithalatı miktarda yüzde 16.6 daralan Almanya’nın dolar bazında diğer ülkelere ödediği bedel yüzde 18.2 geriledi. Yani ülkeye ihraç edilen makineler tüm dünyada yüzde 2 değer yitirdi. Bizim için de aynı durum geçerliydi. 2020’de kilogram başına ortalama fiyatlar; içten yanmalı motor ve aksamlarda 16.4 dolar, türbin turbojet ile hidrolik sistemlerde 31.7 dolar, ambalaj makinelerinde ise 18 dolar seviyesinde gidiyor. Toplam makine ihracatımızda ise kilogram ortalamamızın salgın sürecinde 5.6 dolardan 5.5 inmesini yani birim fiyat daralmasının yüzde 2’nin altında kalmasını olumlu karşılıyoruz. Öbür taraftan pandemi tehdidinin kontrol altına alınması ve 2020’nin telafi edilmesine yönelik hızlanmayla fiyatlarda yukarı yönlü bir oynama öngörüyoruz.”

Yerlileşme adımları devam ediyor

Üretimi arttırmaya yönelik adımların sonuç verdiğine de işaret eden Karavelioğlu, “Biz, 36 OECD üyesi içinde makine ihracatında en yüksek yerli katma değer oranına sahip altıncı ülkeyiz. Japonya’nın yüzde 90’la birinci olduğu listede yüzde 76.7’yle Almanya’nın hemen ardından geliyoruz. Ayrıca makine yatırımları, ülkemizin birinci önceliği olduğunda üreticilerin ölçek ve alan ekonomisinin imkânlarından daha fazla yararlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümrük duvarları kolay aşılamamalı

“Gelinen aşamada en çok dikkatimizi çeken konu, ilk 8 ayda Çin’in bütün dünyaya makine ihracatının yüzde 5 ila 27.1 azalırken Türkiye’ye yüzde 44.5 artarak 4 milyar doları bulmasıydı” diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti: “Kapasitelerimizin üçte birinin boş olduğu, ölçek sorunumuzun önüne geçilemediği bu dönemde Asya’dan ithal edilen makinelerin tutarı yüzde 30.1 artarak 6.3 milyar doları aştı. Doğu makineleri ülkemizdeki paylarını önlem almayı gerektirecek ölçüde arttırdı. AB, başta Almanya olmak üzere küresel ve bölgesel ticaret ile endüstri politikalarında ABD-Çin hattına sıkışıp kalmayı arzu etmiyor. Sanayinin yeniden tanımlandığı dönüşüm sürecinde daha aktif rol almaya çalışarak göz bebeği konumda olan makine sektörünü koruyup kollamak ve desteklemek için gereken her şeyi yapıyor. Biz de yapmalıyız. Özellikle üretim yatırımlarının hızla azaldığı salgın ortamında bilhassa doğu menşeli makinelerin dampingle ve büyük finansman kampanyalarıyla gümrük duvarlarını kolay şekilde geçmesine karşı mutlaka önlem almalıyız.”