  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tanımadığı kişilere el salladı 3 kişi tarafından bıçaklandı!
Yaşam

Tanımadığı kişilere el salladı 3 kişi tarafından bıçaklandı!

Bursa'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 14:36:00 -
Tanımadığı kişilere el salladı 3 kişi tarafından bıçaklandı!

Bursa'da gerçekleşen olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde meydana geldi.

Muhammet Karabulut, iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı. Bu kişilerle Karabulut arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karabulut göğsünden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karabulut’un ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavga dönüştüğünü söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay