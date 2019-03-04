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Tanımadığı esrarengiz adam sırtına dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Adana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:01

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici, 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında hiçbir şeyden habersiz marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen kişi, sırtına dokundu. Aniden irkilen Binici, arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark etti ve anında eğilip ölümden döndü. Kamyonetin açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre üzerindeki şoku atlatamayan Binici, daha sonra güvenlik kamerasını izleyince fark ettiği kişinin kim olduğunu bulamadı.

'Çarpsaydı yaşamıyordum'

Dükkanını kapatacağı sırada, önündeki malzemeleri toplamaya başladığını söyleyen Binici, "O anda arkadamdan gelen kişi bana dokunup 'Arkana bak' dedi. Bir anda irkilip, baktığımı kamyonetin açılan kapağını fark edip, eğildim. Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim. Bana dokunan kişiyi bulup teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:01
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  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF7 dk önce
    Allahım ne büyüksün.Çok büyük
  • saim ustasaim usta1 sa önce
    arkana bak diyenin adamin yüzüde belirtisiz,neden bakkalinki belirtilide o adaminki bulanik belirsiz cikmis, orasi hikmetli.

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