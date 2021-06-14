  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Talimatı kimden aldığını açıkladı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın feci ölümü
BM açıkladı: Afganistan’da ilçe merkezlerinin yüzde 65’i Taliban’ın kontrolünde
Dünyanın jandarması ABD bu kez onlarla savaşmak için asker gönderiyor
Ekonomi Tanesi 12 milyon dolardı... Türkiye üretti! Maliyeti şaşırttı
Ekonomi

Tanesi 12 milyon dolardı... Türkiye üretti! Maliyeti şaşırttı

Türkiye, tanesi 12 milyon dolara ithal edilen ve Keban Hidroelektrik Santralinde kullanılan jeneratörleri tanesi 250 bin dolara yerli olarak üretti.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 07:20:00 -
Tanesi 12 milyon dolardı... Türkiye üretti! Maliyeti şaşırttı

Yerli enerji ve yerli teknoloji adımlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin en büyüklerinden olan Keban Hidroelektrik Santralinde (HES) üçüncü yerli jeneratör devreye girdi. Türk mühendislerin yerli imkânlarla ürettiği jeneratörler, Keban’da elektrik üretimine başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından üç yıldır sürdürülen projeyle, Keban HES’teki 8 jeneratörden 3’ü yerlileşti. Her biri 12 milyon dolara ithal edilen jeneratörler, yerli imkânlarla 250 bin dolara üretildi. Yüksek teknolojiye sahip yerli jeneratörlerle verimlilikte de ünite başına yüzde 10’lara varan artış yaşandı.

Devreye alınan üçüncü jeneratörün kapasitesi 150 'megawatt'tan 175'e yükseldi. Böylece daha ucuza daha fazla elektrik üretim potansiyeli de ortaya çıktı. EÜAŞ tarafından işletilen santrallerdeki yerlileştirme tamamlandığında, toplam 180 megawatt kapasite artışı hedefleniyor. Başka hidroelektrik santrallerindeki jeneratörlerin de tıpkı Keban'daki gibi yerli üretim olması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulvahid

Yine vatan hainleri üzülecek .
  • Yanıtla

Eyüp

Kendi yerli ve milli teknoloji üretebilmek bu olsa gerek. Herhangi bir şeyi otuz kırk kat daha pahalıya satın almak korkunç birşey. Batıyı batı yapan sadece teknolojisidir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay