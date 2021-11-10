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Kadın - Aile Tane tane pilav tarifi nasıl yapılır? Kolay pilav tarifi
Kadın - Aile

Tane tane pilav tarifi nasıl yapılır? Kolay pilav tarifi

En güzel sulu yemeklerin yanına yakışır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 08:53:00 - 2021-11-10 08:55:20
Tane tane pilav tarifi nasıl yapılır? Kolay pilav tarifi

Pilav kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan pilavı tane tane yapmak bu tarifle çok kolay olacak.

Tane tane pilav nasıl yapılır

Malzemeler

  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik sıcak su
  • 1 tane bulyon (tercihe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (ya da margarin)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yeteri kadar tuz
  • Yapılışı

Öncelikle pirinçleri derin bir kaba koyup, üzerine tuz serpeleyin ve sıcak su döküp 15-20 dk bekletin. Bu işlem, pirinçlerin nişastasının çıkmasını sağlıyor. Sıcak suda beklediğiniz pirinçleri bol suda nişastası çıkana kadar yıkayın ve süzgeçte suyun süzülmesini sağlayın. Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ karışımını koyup, eritin. Pirinçleri ekleyip iyice kavurun. Kavurma işlemini biraz uzun yapın, pirinçler kavruldukça tane tane olacaktır. Kavrulan pirinçlere 1 bardak + 1 bardaktan 2 parmak eksik sıcak suyu döküp, bulyon atın ve biraz karıştırın. İsterseniz bulyonu sıcak suda eritip katabilirsiniz. Ocağın en küçük yerinde, kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. Üzerine temiz bir bez koyup kapağını kapatın ve bir sofra örtüsüne pilavı sarıp, demlenmesini bekleyin. Tane tane pilavımız hazır.Afiyet olsun.

 

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