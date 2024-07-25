Tane tane oluyor: Parmak yedirten aşure için babaanne tarifi! Nasıl yapılmalı? Gerekli olan şeyler nedir?

15 kişilik aşure için 2,5-3 su bardağı şeker gerekli. 30 kişilik aşure içinse 6 su bardağı şeker yeterli olacaktır. 6-8 kişilik aşureye 1,5 su bardağı şeker, 15 kişilik aşureye 3 su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Geleneksel aşure tarifi 12 çeşit malzeme içeriyor. 12 çeşit malzeme 12 imamı temsil ediyor. Muharrem ayı ile birlikte 12 gün oruç tutulur ve 12’nci gün oruç aşure ile açılır. Aşurenin is en az 7 malzeme içermesi makbul. 7 kapıya (komşu, tanıdık) dağıtılması da hoş görülür.

BUĞDAY DEMEK AŞURENİN KIVAMI DEMEK

Aşurelik buğdayın iyi derecede pişmesi için akşamdan suda bekletmek gerekir. Suda yumuşayan buğdaylar, aşurenin kıvam almasını kolaylaştırmak için son derece önemli.

BAKLİYATLARIN GAZINI ALIN

Nohut ve fasulye de bir gece önceden suda bekletilmeli. Böylece bakliyatların gazı alınmış olacağından, yerken rahatsızlık hissi vermez.

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BERRAK OLMASI İÇİN MUTLAKA SÜZÜN

Aşurenin renginin berrak olması için bakliyatı ve tahılı haşladıktan sonra süzmeniz de son derece önemli bir adım. Eğer malzemeleri haşladıktan sonra süzerseniz, içindeki tüm malzemeleri tek ayırt edebileceğiniz kadar berrak bir aşure yapmış olursunuz.

MEYVELER DE SUDA BEKLEMELİ

Aşure tenceresine ekleyeceğiniz kuru kayısı incir ve üzümün de kâseler içinde suda bekletilmesi tavsiye ediliyor. Bu adımı uyguladığınızda aşurenizde yumuşacık bir kıvam elde edebilirsiniz.

TENCERENİZİ OLABİLDİĞİNCE BÜYÜK SEÇİN

Aşure bol malzemeli ve çok su isteyen bir yiyecek olduğundan, pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçmelisiniz.

İNCİR EN SON EKLENMELİ

İncir eklemek isteyenler ise bu malzemeyi mutlaka son aşamada eklemeli. Çünkü incir aşurenin rengini bir miktar koyulaştırabilir.

AZ MİKTARDA SÜT EKLEMEK ÖNEMLİ

İnciri daha önce ekleyenler aşure tenceresinin içine bir miktar süt eklerse, rengini açmak için harika bir yöntemi uygulamış olur. Ayrıca aşureye kıvam vermek için de yine süt eklenebilir.

KARANFİL SUYU AŞURENİZE FARKLI BİR TAT KATAR

Karanfil eklemek istediğinizde, aşureyi pişirmeden önce birkaç adet karanfili 1 fincan suda kaynatıp bu suyu ekleyebilirsiniz. Böylece aşurenize farklı bir tat ve koku kazandırmış olursunuz.

KISIK ATEŞTE PİŞİRİN

Aşure, mutlaka kısık ateşte yapılmalı. Kısık ateşte ağırdan pişen aşurenin daha lezzetli olacağından emin olun.