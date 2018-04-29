TANAP ile seçenek artacak

Ülkemizin enerji güvenliğini temin edecek olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) seçimlerden evvel devreye girmesi planlanıyor. Projenin yakında hizmet vereceğini belirten TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “Enerji tedarikini kolay kılma adına elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız” dedi.

DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Düzyol, doğalgaz tüketiminin 50 milyar metreküpü bulduğuna işaret ederek, “Bunun 24 veya 25 milyar metreküpü Rusya tarafından karşılanıyor. Onun hemen ardından 10 milyar metreküp ile İran, 6,6 milyar metreküp ile Azerbaycan geliyor. Tabii TANAP ile dengeler yeniden şekillenecek. Proje ile Azerbaycan’dan 6 milyar metreküp daha doğalgaz alınacak. Bu da toplam 12,6 milyar metreküp ithalat demek. Yani bu proje ile seçenek artacak, Azerbaycan ithalatta İran’ı geçecek. Rusya’nın toplam tüketimde payı gerileyecek“ ifadelerini kullandı.

Düzyol, TANAP’ın 2021 itibari ile tamamlanacağını ve Türkiye’yi Avrupa’nın önemli enerji üslerinden biri haline getireceğini vurguladı. Düzyol, 2015’te inşaatına başlanan projenin süratle ilerlediğine temas etti.

FİYATI ÜLKELER BELİRLER

Projenin nihai tüketicinin ve üreticinin enerji girdilerini aşağıya çekip çekmeyeceğinin merak edildiğini dile getiren Düzyol, şu açıklamalarda bulundu: “Burada önemli olan vananın açıldığı tarihte petrol türevlerinin fiyat durumudur. Başta belirlenen bir fiyat vardır. O fiyatın geçerliliği 3 senedir. Taraflardan biri fiyat revizyon hakkından yararlanmadığı takdirde anlaşma aynı şekil ve şartlarda devam eder. Tabii yer yer şartlar alıcı veya satıcının aleyhine olabilir. Bu durumda haklı olarak fiyatlarda indirim ya da artırım kararı alınır. Doğal olarak alıcı indirim, satıcı artırım talep eder. 3 senede bir revizyon haklarından yararlanılır. Anlaşmanın olmadığı durumda Uluslararası Tahkim Heyeti devreye girer ve bağlayıcı kararlar verir. Heyet tarafından yapılan fiyatlandırma esas alınır. Dışarıda durum böyle, iç satışlarda ise fiyat yapıcı, regülatör kurum BOTAŞ’tır. Malum bu dönemde kurda önemli oynamalar var ama BOTAŞ bu bedeli tüketici ve üreticiye hissettirmemek için gerekeni yapıyor. Doğalgaz bedelleri ile oynamamak için elinden geleni ardına koymuyor."

PROJENİN DETAYLARI



Toplam bin 340 kilometrelik TANAP, Ardahan’dan başlayıp 20 ilden geçecek ve Edirne’nin İpsala sınırına gelecek. Hattın çıkış noktaları Eskişehir ve Trakya bölgesi.

Şu anda Türkiye tarafında projenin yüzde 93,5’i tamamlandı.

Projede Eskişehir’e kadar olan bölümün tamamı doğalgazla dolduruldu.

6. ayda Türkiye için vana açılacak. İlk etapta 2 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. Bu rakam 2021 itibari ile 6 milyar metreküpü bulacak.

Güney Gaz Koridoru’nun tamamlanmasının ardından Türkiye’den Avrupa’ya 10 milyar metreküp doğalgaz taşınması hedefleniyo