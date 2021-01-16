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Ekonomi TANAP 1,5 milyar dolar taşıma geliri sağlayacak
Ekonomi

TANAP 1,5 milyar dolar taşıma geliri sağlayacak

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP projesinin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, “Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 22:04:00 -
TANAP 1,5 milyar dolar taşıma geliri sağlayacak

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında projeye ilişkin bilgileri paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru’nun 1850 kilometrelik kısmını oluşturan TANAP’ta 30 Haziran 2018’de ticari gaz teslimatının başladığını anımsatan Düzyol, TANAP’ın yaklaşık 2,5 yıldır işletmede olduğunu söyledi.

Gelen gaz 12 milyar metreküpe yükselecek

Proje anlaşmaları çerçevesinde ilk yıl için 2 milyar metreküp gaz taşınmaya başlandığına işaret eden Düzyol, şunları kaydetti: “Sonrasında 4 milyar metreküpe çıktık ve 30 Haziran 2020’de 6 milyar metreküplük plato dönemine ulaşıldı. 2020 yıl sonu itibarıyla ise BOTAŞ’ın TANAP’tan aldığı gaz miktarı 8,4 milyar metreküpe ulaştı. 30 Haziran 2020’den 30 Haziran 2021’e kadar vereceğimiz toplam gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Böylece, 30 Haziran 2021 itibarıyla TANAP’tan Türkiye’ye gelen toplam gaz miktarı 12 milyar metreküpe yükselecek. 15 yıllık bir gaz transit anlaşmamız var taraflarla. Bu yıldan itibaren yıllık taşınacak gaz miktarı 6 milyar metreküp olarak devam edecek ama Türkiye Cumhuriyeti’nin TANAP’a tanıdığı işletmecilik imtiyazı 49 yıllık. Azerbaycan’da ya da başka kaynak ülkelerde ilave gaz üretimi olması halinde, bu boru hattı sistemini 49 yıl boyunca işletme hakkına sahibiz.”

Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırıyor

TANAP’ın normal bütçesinden yaklaşık yüzde 45 düşük bir yatırım maliyetiyle gerçekleştirildiğini aktaran Düzyol, “Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1,5 milyar doları aşacak. Ortaklarımıza, hisseleri oranında da taşıma gelirinden temettü olarak ciddi miktarda nakit akışı olacak. Yatırımcı şapkasıyla baktığımızda, bu BOTAŞ ve diğer yatırımcı ortaklar için ciddi bir gelir anlamına geliyor. Tabii ki maliyetlerimiz ve kullandığımız krediler var. Onların geriye dönüşü de sağlandıktan sonra bu gelir ortaklarımıza temettü olarak dönecek” ifadelerini kullandı.

Kapasite 31 milyar metreküpe çıkarılabilir

Düzyol, TANAP’ın yıllık gaz taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu fakat ilave yatırımlarla bu kapasitenin 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabileceğini söyledi. Şu anda TANAP’ın halka arzına ilişkin bir gündemleri olmadığını anlatan Düzyol, “Bu ortaklarımızın görüşmeleri sonucunda verilecek bir karar ama halka arz olmaması için bir neden yok, olabilir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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