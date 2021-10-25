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Gündem Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı
Gündem

Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı

Masonların uzantısı olarak nitelenen Büyük Kulüp’ün İstanbul örgütündeki seçimlere taklacı CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:51:00 -
Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin asırlarına kök salmış cemaat, tarikat, vakıf ve derneklere düşmanlık besleyen CHP’nin ülkede gizli olarak yuvalanan masonik yapılanmalarla ilişkisi gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Kamuoyunda masonik yapılanma olarak bilinen Cercle d’Orient (Büyük Kulüp) örgütünün siyasetteki bir temsilcisi daha ifşa oldu. Ülkede gizli olarak yuvalanan ve idari yapıları sinsi şekilde ele geçirmeyi hedeflemekle eleştirilen masonların uzantısı olarak nitelenen Büyük Kulüp’ün İstanbul örgütündeki seçimlere CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı.

Tanal'ın 'Kökü dışarıda’

Kökü dışarıda olan masonik Cercle d’Orient’a üye olduğu öğrenilen Tanal’ın dün gerçekleştirilen seçimde oy kullandığı bildirildi. Tanal, masonik yapılanmadaki faaliyetini sosyal medya hesabından şu ifadeyle paylaştı: “İstanbul Büyük Kulüp seçiminde oy kullandım. Hayırlı olması dileğiyle.”
Sosyal medya hesabında üye olduğu 4 kuruluşu yazan CHP’li Mahmut Tanal’ın Büyük Kulüp üyesi olduğunu gizlemesi dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın “twitter.com/MTanal” uzantılı resmi twitter hesabında “Türk Ceza Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Derneği, ÇYD, TÜKODER Üyesi” ibaresi yer alıyor. Osmanlı devletinin yıkılış döneminde, 1882 yılında kurulan kökü dışarıdaki Cercle d’Orient örgütüne başka hangi siyasetçi, bürokrat ve memurun üye olarak kamuda vazife üstlendiği merak konusu.

Soyer de mason

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Soyer’in, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Gönye Locası’nın kurucusu olduğu belgelenmişti. CHP’li mason Soyer’in masonik giysilerle fotoğrafı da yine basına yansımıştı.

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