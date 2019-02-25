Tamir için sanayiye bırakılan otomobil yandı
Yozgat'ta bulunan Sorgun Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bırakılan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak, kullanılamaz hale geldi.25 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, Sorgun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaf, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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