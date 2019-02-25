Tamir için sanayiye bırakılan otomobil yandı Yozgat'ta bulunan Sorgun Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bırakılan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.



Olay, Sorgun Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaf, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.