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Tamir için bekletilen tekne küle döndü

Bodrum'daki bir iş yerinin önünde tamirat için bekletilen 5 metrelik fiber tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü.

25 Eylül 2018 Salı 17:37
Tamir için bekletilen tekne küle döndü

Bitez Mahallesi'nde oto elektrikçisinin önünde, tamir edilmek üzere bekletilen bir teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede meydana gelen patlamayla birlikte yangın daha da büyüdü. Alevler, teknenin çevresindeki boş bir araziye sıçradı. Olay yerindeki otomobillere yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mesai harcadı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 5 metrelik fiber tekne kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:37
  1. Muğla
  2. Bodrum
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