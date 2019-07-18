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Tamir etmek için altına girdiği tır dehşet saçtı!

Ankara'da sürücüsünün, arka tekerleği kilitlenmesi nedeniyle tamir etmek için altına girdiği tır o esnada freni boşalması nedeniyle hareket etti. Rampa aşağı hareket eden tır 5 araca çarparak durabildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
Tamir etmek için altına girdiği tır dehşet saçtı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, freni boşalan tırın park halindeki 5 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Nazlıoğlu (48) yönetimindeki 06 BBF 462 plakalı, izolasyon malzemesi yüklü tırın Çankaya Mahallesi Nilgün Sokak'ta rampa yukarı seyir halindeyken arka tekerleklerinden biri kilitlendi.

Bunun üzerine tırı durduran Nazlıoğlu, arızayı tamir etmek için aracın altına girerek çalışmaya başladı. Tamir sırasında freni boşalan tır, rampa aşağı hareket etti ve park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

2 araç kullanılamaz hale geldi

Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan 5 araçtan 2'si kullanılamaz hale gelirken, tırın üzerinde bulunan izolasyon malzemeleri, çarpmanın etkisiyle yola savrularak, trafiğin aksamasına neden oldu.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
  1. Ankara'nın Çankaya ilçesi
  2. freni boşalan tır
  3. izolasyon malzemesi

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