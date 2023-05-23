Tamı tamına 80 milyar dolarlık petrol keşfi: Bakan Dönmez canlı yayında 'Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol' dedi!

Bakan Dönmez'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

Ulusumuz, halkımız gittiğimiz her yerde olağanüstü teveccü gösteriyor. Bunun nedeni de şu; Bu zamana kadar komşu ülkelerimizde bu şekilde gazlar bulunurken, bizde bu kadar büyük ilk defa bulunuyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Amasya kuyusunda çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz'de rezervlerin miktarına göre 25-30 yıl üretim yapmayı planlıyoruz. Orta Karadeniz'de Kastamonu açıklarında bir yer var orada keşif yapabiliriz, Doğu Karadeniz'de Rize taraflarında bir araştırmamız var oradan petrol bekliyoruz. Hazar'da biliyorsunuz oldukça üretimin yoğun olduğu bir yer, Karadeniz'de böyle yoğun bir üretimin olduğu bir yer olacak

'Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol'

Akdeniz’de de ilk keşiften sonra yoğun bir arama yapılacaktır. Karadeniz’de dik yamaçlarla birden çukurlaşan bir denizimiz var. Orada bütün işlemler robotlarla yapılıyor. Tepede tabi operatörlerimiz ilgileniyor bununla. Zaman zaman 10 bin kişiye ulaştık işçi konusunda. Vatandaşa fatura gitti, ödeme emri gitmedi. Aslında Mayıs’ın sonuna kadar biliyorsunuz süreç devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon aboneye ulaşır bu da tahmini olarak 100 milyar TL’yi geçer. Yazın ortalama bir çok hanemize 0 olarak bedel gidecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği konu, burada bir kazanç olacaksa biz bunu vatandaşımızın cebine yansıtacağız. TPAO bildiğiniz üzere devlete aittir. Burada bir kazanç çıkacaksa devletimize geçecektir. Bu da hem devletin hem de milletin kazancı olacaktır. Karadeniz gazı olarak 718 milyar metreküp bir gaz var. Burada 450- 500 milyar dolarlık bir rezerv anlamına geliyor. Bir kere dövizimiz gitmeyecek burada da bir kazanç var. Bir yıl içerisinde bir planımız var. Hem Ordu açıklarında hem Rize açıklarında bir aramamız olacak. Ordu’da beklentimiz gaz, Rize’de petrol.

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