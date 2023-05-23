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Ekonomi ABD'nin büyük petrol üreticisi Chevron ilk kez açıkladı: Milyarlarca dolara PDC Energy'yi satın alacak
Ekonomi

ABD'nin büyük petrol üreticisi Chevron ilk kez açıkladı: Milyarlarca dolara PDC Energy'yi satın alacak

Yeniakit Publisher
2023-05-23 00:33:00 - 2023-05-23 00:36:50
ABD'nin büyük petrol üreticisi Chevron ilk kez açıkladı: Milyarlarca dolara PDC Energy'yi satın alacak

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron, PDC Energy'yi borçları dahil 7,6 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Chevron'un PDC Energy'nin tüm hisselerini 6,3 milyar dolara satın alması için anlaşıldığı kaydedildi. Satın aldılar demek için onaylandığını belirtilen açıklamada yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Chevron'un PDC Energy'nin tüm hisselerini 6,3 milyar dolara satın alması için anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, satın alma işleminin değerinin borçlar dahil 7,6 milyar dolar olduğu bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın Chevron'un önemli ABD üretim havzalarındaki operasyonlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, Chevron'un kanıtlanmış rezervlerini varil başına 7 dolardan daha düşük bir maliyetle yüzde 10 artırmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın Chevron için yıllık serbest nakit akışına 1 milyar dolar eklemesinin beklendiği belirtildi.

Anlaşmanın her iki şirketin kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığını belirtilen açıklamada, yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
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