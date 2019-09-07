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Tamer Tuna: “İnatla ve sabırla çalışıp başarılı olacağız”

Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, kadroya katılan futbolcularla yeni bir sayfa açacaklarını ve sürecin sonunda başarılı olacaklarını söyledi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
Tamer Tuna: “İnatla ve sabırla çalışıp başarılı olacağız”

Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, kadroya katılan futbolcularla yeni bir sayfa açacaklarını ve sürecin sonunda başarılı olacaklarını söyledi.


Süper Lig’de oynadığı 3 maçtan 1 puan çıkaran Göztepe’de Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, gelecek adına önemli açıklamalarda bulundu. Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Tuna, “Ne yazık ki ligin ilk 3 haftası istediğimiz gibi gitmedi. Değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştiremedik. Yukatel Denizlispor karşısında oyun olarak iyi işler yaptık ancak golü bulamadık. Yeni transferlerimizle birlikte oynayacağımız oyunun planlarını yapıyoruz. Milli aranın olması da bizim için çok önemliydi. Aramıza yeni katılan futbolcularla birlikte farklı saha içi organizasyonlar gerçekleştirebiliriz. Sürecin sonunun iyi olacağından eminiz” dedi.



Rizespor maçı dönüm noktası


Sabırla ve inatla çalışmaya devam edeceklerini belirten deneyimli teknik adam, “Özellikle son oynadığımız karşılaşmada ortaya iyi şeyler koysak da maçı kazanamadığımız için bunlar görünmüyor. Bunlar olmadı mı maalesef değişimler gerçekleşiyor. Artık oyun anlamında farklı şeyler ortaya koyabileceğimiz pozisyona geldik. Çaykur Rizespor maçıyla birlikte diğer milli araya kadar olan 4 haftada yeni hedefler belirleyeceğiz. Sabırla ve inatla çok çalıştıkça sahaya daha iyi şeyler koyacağız. İlk 3 haftada elimizdeki kadroyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Soner, Mossoro, Napoleoni ve Atınç’ın takıma dahil olmasının karşılığını alacağız" diye konuştu.



Millilere övgü


A Milli Takım’a da övgüler yağdıran Tuna, “Şenol Hocama ve millilerimize başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası’na gideceğimizi düşünüyorum. Sürekli Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yer alacak bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan idmanı ziyaret eden Göztepe Bornova Spor Okulları öğrencileri, futbolcular ve teknik heyetle bol bol fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
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