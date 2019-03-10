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Tamer Tuna: "Göztepe ligde kalacak"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, “Göztepe ligde kalacak” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 18:46
Tamer Tuna: "Göztepe ligde kalacak"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, “Göztepe ligde kalacak” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna “Haftaya 16. sırada girdik. Kazanarak üst sıralara tırmanmayı arzuladığımız bir karşılaşmaydı. 31 orta yapıp rakip ceza sahasından 8 önemli şut pozisyonu bulduğumuz bir karşılaşmada sonuç alamamak oldukça üzücü. Göztepe’nin tutkulu, takımı her zaman ileriye taşıyan taraftarı yine yanındaydı. Hepsine teşekkür ediyorum. İnansınlar ki, Göztepe bu sene ligde kalacak. Sezonun son maçı olan Ankaragücü müsabakasının ardından burada gelecek sezonu konuşuyor olacağız. Kimse endişe etmesin Göztepe yoluna Süper Lig’de devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:46
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