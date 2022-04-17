Tamer Karadağlı lağımı patlattı! İşte sanat ve magazin dünyasında dönen dolaplar

Oyuncu Tamer Karadağlı A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' adlı programa katıldı.

Karadağlı programda yaptığı açıklamada yapımcıların oyuncuların sosyal medyadaki takipçi sayısına göre rol verdiğini söyledi.

İşte Tamer Karadağlı'nın çarpıcı açıklamalarından satır başları:

Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu.

“Sokakta karşılıkları yok”

10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var.

'Sen estetik ya da botoks yaptırmıyorsun' diyorlar bana. Rol için her şeyi yaparım... Ama ben saçlarımı da boyamıyorum mesela, doğal halimi seviyorum.