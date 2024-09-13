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Gündem Tamer Karadağlı bankamatik memurlarını uyardı! Lale devri artık bitti...
Gündem

Tamer Karadağlı bankamatik memurlarını uyardı! Lale devri artık bitti...

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:52:00 -
Tamer Karadağlı bankamatik memurlarını uyardı! Lale devri artık bitti...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, devlet kadrosunda bulunup tiyatroculara sert bir uyarıda bulundu.

Karadağlı, sürekli sahneye çıkmadan sadece maaş alan oyuncuların devrinin sona erdiğini belirterek, "Çalışmayacaksınız, istifa edin, lale devri bitti!" dedi. 15 yıl boyunca sahneyi tamamlamadan diziyi ya da kendi özel tiyatrosuyla gösterilen performansıyla eleştiren Karadağlı, bu tür sporcuları teşvik etmelerini ödemediğini vurguladı. Tiyatroculuk ve oyuncunun sorumluluk sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Karadağlı, bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

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Yorumlar

Abdullah HÜDAVERDİ-KONYA

Helal olsun, doğru olan geç de olsa yapılacak.

Osman

bu haberin editörü kimse, siz de onu uyarın lütfen.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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