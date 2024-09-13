Tamer Karadağlı bankamatik memurlarını uyardı! Lale devri artık bitti...
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, devlet kadrosunda bulunup tiyatroculara sert bir uyarıda bulundu.
Karadağlı, sürekli sahneye çıkmadan sadece maaş alan oyuncuların devrinin sona erdiğini belirterek, "Çalışmayacaksınız, istifa edin, lale devri bitti!" dedi. 15 yıl boyunca sahneyi tamamlamadan diziyi ya da kendi özel tiyatrosuyla gösterilen performansıyla eleştiren Karadağlı, bu tür sporcuları teşvik etmelerini ödemediğini vurguladı. Tiyatroculuk ve oyuncunun sorumluluk sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Karadağlı, bu konuda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.