Tamer İnan kimdir, Tamer İnan nereli, hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına atama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, getirildi.

20/10/2021 tarihli Bakanlık Makam Olur’u gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tamer İNAN, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı olarak vekaleten atanmıştı.