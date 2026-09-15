'Tamamı kadın personelden oluşan kadın hastaneleri kurulmalı'

Psikolog Faruk Günaydın, sağlık hizmetlerinde hasta mahremiyeti ve tercih hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadınların tercih edebileceği tamamen kadın sağlık personelinden oluşan hastaneler kurulmasını önerdi.

Adana’da geçtiğimiz hafta kadın doktordan randevu alan bir hastanın, muayene sırasında erkek sağlık çalışanlarının da odada bulunmasına tepki göstermesiyle yaşanan tartışma, sağlık hizmetlerinde mahremiyet ve hastaların sağlık personeline ilişkin tercih hakkını yeniden gündeme taşıdı.

Konuya ilişkin İLKHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Aile Danışmanı Psikolog Faruk Günaydın, hastaların özellikle muayene gibi mahremiyetin daha fazla önem taşıdığı durumlarda kendi sınırlarını belirleme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Günaydın, hastaların taleplerine saygı gösterilmesinin sağlık sisteminde güvenin sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Günaydın, kadın hastaların mahremiyet taleplerinin sorgulanmak yerine karşılanması gerektiğini ifade ederek, vatandaşların tercih edebileceği tamamen kadın personelden oluşan kadın hastanelerinin kurulmasını önerdi.

"Hasta en başta zaten mahremiyet sınırını çizmiş"

Günaydın "Adana'da yaşanan son olaylar, tabii ki hastanelerde hasta mahremiyetine daha fazla önem verilmesi gerektiğini gösteriyor. Ne olmuştu Adana'da? Kadın bir vatandaş, kadın bir doktordan randevu alıyor. Muayene odasına gittiğinde ise kadın doktordan ziyade erkek çalışanların olduğunu görüyor ve orada haklı olarak rahatsızlığını, tepkisini dile getiriyor." dedi.

Kadın hastanın kadın doktordan randevu alarak kendi mahremiyet sınırını belirlediğini ifade eden Günaydın "Tabii burada dikkat çekmek istediğim bir husus var: Kadın vatandaş, kadın hasta en başta zaten mahremiyet sınırını çizmiş. Nasıl çizmiş? Kadın doktordan randevu talep etmiş ve kadın doktor tarafından muayene edilmeyi istemiş. Ancak sağlık çalışanları bunu uygulamak yerine maalesef kadının bu hassasiyetini suistimal ediyorlar; bu durum da tartışmaların büyümelerine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

"Her insanın kendi beden sınırını çizme hakkı vardır"

Her bireyin kendi bedeniyle ilgili sınırları belirleme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Günaydın "Her insanın kendi beden sınırını çizme ve beden mahremiyetinin ölçülerini belirleme hakkı vardır. Sağlık çalışanlarının da buna riayet etmesi gerekir. Hele ki muayene gibi kişilerin bedenini açtığı, özel bilgilerini anlattığı ortamlarda kadın vatandaşlarımız çok doğal olarak 'Sadece kadın doktorların beni muayene etmesini istiyorum.' diyebilir, bunu rahatlıkla ifade edebilir. Hatta muayene esnasında rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında 'Ben muayenemin böyle yapılmasını istemiyorum.' da diyebilir." şeklinde konuştu.

"Bu taleplerin altında birçok neden yatabilir"

Kadınların yalnızca kadın doktor tarafından muayene edilme talebinin farklı kişisel nedenleri bulunabileceğine dikkat çeken Günaydın, bu tercihlerin sorgulanmak yerine saygıyla karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Günaydın "Kadınların bu taleplerinin altında birçok neden yatabilir: Kişinin inançları veya yetiştiği ortam etkili olabilir. Geçmişte yaşanmış olumsuz bir olay rol oynayabilir. Bireyin kendine has sınırları bulunabilir. Sağlık çalışanlarının bu nedenleri sorgulamak yerine vatandaşın taleplerini doğru bir şekilde karşılaması gerekir. Her insanın kendi beden sınırını ve beden mahremiyetini çizme hakkı mevcuttur." dedi.

"Sağlık sisteminde güven çok önemli bir husustur"

Sağlık hizmetlerinde güven unsurunun büyük önem taşıdığını belirten Günaydın "Sağlık sisteminde güven çok önemli bir husustur. İnsanlar hastaneye zaten kaygılı bir şekilde geliyorlar; mutlu ya da huzurlu gelmiyorlar. Siz oradaki hastaların mahremiyetine dikkat etmediğinizde bu durum hastaların kaygısını artırıyor. Dolayısıyla sağlık sisteminde esasen şu soru sorulmalı: 'Biz hastalarımızı nasıl rahat ve güvende hissettirebiliriz?' Çünkü karşınızda sadece bir vaka yok; kişisel fikirleri, inançları, değerleri ve sınırları olan bir birey var. Bu durum göz önünde bulundurularak bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mahremiyetin sağlık hizmetinin önünde bir engel olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Günaydın "Mahremiyet, tedavi olurken bir geciktirici değil; aksine güvenin oluşması için en temel unsurlardan biridir." diye konuştu.

"Hiç kimsenin kişisel mahremiyet sınırını başkasının ölçüsü belirleyemez"

Sosyal medyada kadın hastanın talebine yönelik yapılan bazı yorumlara da değinen Günaydın "Sosyal medyada da konuyla ilgili 'Çok gereksiz bir hassasiyet', 'Abartı', 'Gericilik' tarzında hadsizce ve olumsuz yorumlar yapıldı. Burada şunu bilmek gerekiyor: Hiç kimsenin kişisel mahremiyet sınırını başkasının ölçüsü belirleyemez." dedi.

Mahremiyet algısının kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Günaydın "Bugün benim için mahrem olan bir şey, bu hassasiyete sahip olmayan insanlar için mahrem olmayabilir. Benim için önemli olan bir durum, başkası için önem taşımayabilir." şeklinde konuştu.

"Tamamı kadın personelden oluşan kadın hastanelerinin inşasına başlanmalı"

Hasta mahremiyeti konusunda tercih hakkının vatandaşa sunulması gerektiğini belirten Günaydın, son olarak şunları söyledi:

"Aslında bunun çözüm önerisi de çok net: Sağlık Bakanlığının artık tamamı kadın personelden oluşan kadın hastanelerinin inşasına başlaması gerekiyor. Bu tercih hakkı vatandaşa verilmelidir. İsteyen, sadece kadın personelin çalıştığı hastanelere başvurabilmelidir. Bu imkân sağlandığında, toplumda çok büyük bir karşılık bulacağını hep beraber göreceğiz."

Kaynak: DOĞRU HABER