Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi: Emniyet’e gökyüzünde yeni güç
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, 13 Nisan Pazartesi günü teslim edilecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii üretimi yerli hava araçlarıyla operasyonel kapasitesini artıracak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, pazartesi günü düzenlenecek törenle yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.
Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak.
Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan ATAK ve T-70 helikopterine eklenen yeni araçlarla, EGM'nin operasyonel sahadaki hava gücü artacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında 2026 ve 2027'de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY'in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığının helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58'e ulaşması hedefleniyor.
Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.
ASELSAN gövde gösterisi yaptı: Yerli uydu LUNA-2 uzayda! SpaceX ile Kaliforniya'dan fırlatıldı!
Yerli devin perde arkası aralandı! Murat Yalçıntaş "Yeni Altay"ın gizli serüvenini ilk kez anlattı!