İran hala binlerce füzeye sahip'

Washington ile Tahran arasında İslamabad’da yapılacak müzakerelerin sonuçları küresel düzeyde beklenirken, ABD’li yetkililer istihbarat değerlendirmelerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin hala envanterinde binlerce balistik füze bulundurduğunu gösterdiğini açıkladı. Bu füzelerin, yer altındaki depolama alanlarından fırlatma platformlarının yeniden çıkarılmasıyla kullanılabileceği belirtildi.

Ayrıca bazı ABD’li yetkililer, İran’ın Washington ile olan ateşkes sürecini füze cephaneliğinin bir kısmını yeniden inşa etmek için kullanabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada İran’ın füze programının “fiilen yok edildiğini”, fırlatma platformları ve füzelerin “tüketildiğini, imha edildiğini ve büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini” iddia etmişti.

Ancak ABD istihbarat değerlendirmeleri, Tahran’ın füze gücünün bir kısmını yeniden şekillendirebileceğini ortaya koydu. ABD’li yetkililer, “İran’a ait fırlatma platformlarının yarısından fazlasının imha edildiğini, hasar gördüğünü ya da yer altına alındığını” iddia ederken, geriye kalan birçok platformun onarılabileceğini veya yer altı tesislerinden çıkarılabileceğini ifade etti.

ABD’li ve israilli yetkililer ayrıca, İran’ın hala depolarından veya yer altı tesislerinden çıkarabileceği kısa ve orta menzilli binlerce balistik füzeye sahip olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri veya müzakerelerin çökmesi halinde bir adayı ele geçirmeye çalışan ABD güçlerini hedef almak için kullanabileceği sınırlı sayıda seyir füzesine de sahip olduğu belirtildi.