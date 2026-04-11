10 milyon euro'dan kapıyı açtılar: Fenerbahçe'den stoper sorununa kökten çözüm

Gelen haberlere göre Kevin Lomonaco için kulübü kapıyı 10 milyon euro'dan açtı. Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği, oyuncunun Avrupa macerasına Fenerbahçe'den başlanması isteniyorsa rakamın iki katına çıkarılması istendi. Fenerbahçe'nin de durum değerlendirmesi yaparak bir sonraki satıştan payı da içeren teklif paketi hazırladığı belirtildi. Bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta süre alan Lomonaco, 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.