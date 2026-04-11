10 milyon euro'dan kapıyı açtılar: Fenerbahçe'den stoper sorununa kökten çözüm
Fenerbahçe'nin istediği isim için parayı yüksekten açtılar, işte bu hiç iyi olmadı dedirten bir gelişme ortaya çıktı.
Fenerbahçe stoper krizinin önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelen sarı-lacivertliler, Independiente forması giyen Kevin Lomonaco için ilk temasını gerçekleştirdi.
Stoper konusunda yıllardır krizler yaşayan Fenerbahçe, bu soruna kesin olarak çare bulmak için harekete geçti. Başkan Sadettin Saran'ın emriyle dünyada genç ve potansiyeli yüksek futbolcular üzerine yapılan çalışmalarda Kevin Lomonaco ismi gündeme geldi. Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre Independiente forması giyen 22 yaşındaki Lomonaco'nun menajeriyle ilk görüşmesini yapan sarı-lacivertli profesyonellere olumlu dönüş yapıldı.
Gelen haberlere göre Kevin Lomonaco için kulübü kapıyı 10 milyon euro'dan açtı. Atletico Mineiro'dan gelen 5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği, oyuncunun Avrupa macerasına Fenerbahçe'den başlanması isteniyorsa rakamın iki katına çıkarılması istendi. Fenerbahçe'nin de durum değerlendirmesi yaparak bir sonraki satıştan payı da içeren teklif paketi hazırladığı belirtildi. Bu sezon Independiente formasıyla 12 maçta süre alan Lomonaco, 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
