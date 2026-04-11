Çin’den Afrika’ya Tarihi Jest! Sıfır Gümrük Vergisi Dönemi Başlıyor!

Çin’in bu adımı, Afrika ülkelerinin Çin pazarına daha düşük maliyetlerle erişim sağlamasını ve böylece ihracatlarını artırmasını hedefliyor. Uygulama, geniş bir ürün yelpazesini kapsarken, Afrika’nın Çin’e olan ihracatının ürün çeşitliliğini artırmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Şu an için Afrika’nın Çin’e ihracatının büyük bölümü petrol, altın, bakır gibi doğal kaynaklara dayanıyor. Sıfır gümrük vergisi uygulamasıyla birlikte tarım ve sanayi ürünlerinin de Çin pazarında daha fazla yer bulması mümkün olabilir.

Ticaret Hacmi Rekor Kırıyor!

Çin ile Afrika arasındaki ticaret hacmi son yıllarda hızlı bir artış gösteriyor. 2000’de sadece 10 milyar dolar seviyesinde olan toplam ticaret, 2023’te yaklaşık 278 milyar dolara, 2025’te ise 348 milyar dolara yükseldi. Bu artış, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ne kadar derinleştiğini ortaya koyuyor. Çin, Afrika’nın en büyük ticaret ortağı konumunu sürdürürken, kıtanın ihracatında da ilk sırada yer alıyor.

Ticaret Açığı Hâlâ Bir Sorun

Ancak, ticaret hacmindeki bu rekor artışa rağmen, Afrika’nın Çin ile ticaretinde hâlâ önemli bir açığı bulunuyor. 2025’te Çin’in Afrika’ya ihracatı 225 milyar dolar olurken, Afrika’nın Çin’e ihracatı 123 milyar dolarda kaldı. Bu da Afrika’nın yaklaşık 100 milyar dolar civarında ticaret açığı verdiği anlamına geliyor. Sıfır gümrük vergisi uygulamasının bu ticaret açığının kapanmasına katkı sağlayıp sağlamayacağı ise merak konusu.

Esvatini Kapsam Dışı Kaldı

Çin’in bu jesti, Tayvan’ı tanıyan tek Afrika ülkesi olan Esvatini’yi kapsamıyor. Çin, Esvatini’ye yönelik gümrük vergilerini sürdürerek, Tayvan meselesindeki tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelecek İçin Umut Verici Bir Adım

Çin’in 53 Afrika ülkesine yönelik sıfır gümrük uygulaması, Afrika-Çin ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olurken, Çin’in de Afrika kıtasındaki etkisini daha da güçlendirmesine katkı sağlayacak. Uygulamanın sonuçları, önümüzdeki yıllarda yakından takip edilecek.