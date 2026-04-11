SON DAKİKA
Kanayan yaraya MHP parmak bastı

Kanayan yaraya MHP parmak bastı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, ailenin mahremiyetini engelleyen programların yasaklanması için kanun teklifi verdi. Teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, konut mahremiyetine ve kişisel verilerine ilişkin bilgilerin, haber verme sınırlarını aşacak ve insan onurunu zedeleyecek biçimde sunulması yasaklanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, televizyonlarda aile mahremiyetini ihlal eden yayınlara karşı kanun teklifi verdi.

Teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, konut mahremiyetine ve kişisel verilerine ilişkin bilgilerin, haber verme sınırlarını aşacak ve insan onurunu zedeleyecek biçimde sunulması yasaklanacak. Kişilerin bu konuda açık rıza vermiş olmaları yasağı ortadan kaldırmayacak.

Teklif, aile içi ihtilafların veya kaybolma hallerinin tarafların yüzleştirilmesi, mahremiyetin alenileştirilmesi ya da ailevi çatışmaların teşhiri suretiyle yayın içeriğine dönüştürüldüğü türden programlara yer verilmesini engelleyecek. Yayın ilkelerine aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına, brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden yüzde beşine kadar idari para cezası verilmesi talep ediliyor.

Teklifin gerekçesi, kişisel hayatın ve aile hayatının hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilerek eğlence ve tüketim unsuruna dönüştürülmesinin önüne geçmektir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, eleştirilerin hedefindeki programlar ve haber bültenlerinde aile mahremiyetini ihlal eden yayınların yasaklanması için kanun teklifi verdi. Karakoç, yayın ilkelerine aykırılık halinde cezaların artırılmasını talep etti.

HABER BÜLTENLERİNİ DE KAPSIYOR

Teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, konut mahremiyetine, kişisel verilerine, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve malvarlıklarına ilişkin bilgi, belge, görüntü veya ses kayıtlarının, açık kamu yararı bulunmadıkça, haber verme sınırlarını aşacak ve insan onurunu zedeleyecek biçimde sunulamaması, reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanamayacağı öngörülüyor.

"AİLEVİ ÇATIŞMALAR TV PROGRAMLARINDA TEŞHİR EDİLEMEZ"

Kişilerin bu konuda açık rıza vermiş olmalarının yasağı ortadan kaldırmayacağı belirtilen teklifte, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde; kişilerin özel hayatının aile içi ihtilaflarının, kaybolma hallerinin; tarafların yüzleştirilmesi, mahremiyetin alenileştirilmesi ya da ailevi çatışmaların teşhiri suretiyle yayın içeriğine dönüştürüldüğü türden programlara yer verilemeyeceği kaydediliyor.

İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklifte, bu ilkelere aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2'sinden yüzde 5'ine kadar idari para cezası verilmesi talep ediliyor.

REYTİNG AMACIYLA KULLANILAMAYACAK

MHP'li Zuhal Karakoç teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır. Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan RTÜK’e hayati uyarılar
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan RTÜK’e hayati uyarılar

Gündem

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan RTÜK’e hayati uyarılar

RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti
RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti

Medya

RTÜK'ten 4 yayıncı kuruluşa ceza! Derbi maç ayrıntısı dikkat çekti

Abdül

Ben evimden źehir saçan tv yi yıllar oldu atalı

Neco

Çok geç kalındı cooook
