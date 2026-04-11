Haydut ABD’nin ‘mayın’ masalı: NYT üzerinden İran’a çamur atma operasyonu!

Hegemonya bitti, yalanlar başladı! Daha düne kadar 'Hürmüz Boğazı açılmazsa ateşkes yok' diye şantaj yapan 'Sarı Şeytan' Trump ve heyeti, bugün İran’ın şartlarını kabul etmek üzere Pakistan’da ter döküyor. NYT’nin 'İran mayınları temizleyemiyor" iddiası, aslında boğazın kapalı kalmasının yarattığı ekonomik çöküşün suçunu İran’a yıkma çabasından başka bir şey değil. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin "hedeflerimize ulaştık" açıklaması, Hürmüz’deki kontrolün ne kadar planlı ve profesyonel olduğunu bir kez daha tescilliyor.