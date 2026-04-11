Haydut ABD’nin ‘mayın’ masalı: NYT üzerinden İran’a çamur atma operasyonu!
Savaş sahasında İran’ın stratejik zekası karşısında motoru yakan ABD, şimdi de medya tetikçileri aracılığıyla gülünç bir algı operasyonuna girişti. New York Times (NYT), ismi belirsiz "haydut yetkililere" dayandırdığı haberinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yerleştirdiği mayınların yerini bulamadığını iddia etti. Boğazın kapısına kilit vuran Tahran’ın bu hamlesini 'beceriksizlik' gibi pazarlamaya çalışan Pentagon, havada düşen yirmi dört İHA’sının acısını yalan haberlerle dindirmeye çalışıyor.