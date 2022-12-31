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Teknoloji Tamamen yerli ve milli... Envantere girdi
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... Envantere girdi

Milli imkanlarla geliştirilen "Elektronik Harp Podu" (EHPOD), Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:09:00 -
Tamamen yerli ve milli... Envantere girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, F-16 savaş uçaklarında kullanılacak "Elektronik Harp Podu"nun (EHPOD) envantere alındığını açıkladı. EHPOD’un testleri, 401. filo komutanlığı tarafından gerçekleştirilmişti.

F-16 Elektronik Harp Podu (EHPOD)

Elektronik Karşı Tedbir (EKT) sistemleri, radarları karıştırma veya yanıltmak için kullanılmaktadır. EKT Sistemleri; düşman radarında çok sayıda sahte hedef oluşturabilir, gerçek hedefleri gizleyebilir ya da rastgele hareket ettirebilirler. Bağlı bulundukları platformların güdümlü füzelere karşı etkin olarak korunmasını sağlayan EKT Sistemleri, çoğu ülkenin hava kuvvetler tarafından düşman ortamda saldırılara karşı kullanmaktadır.

EHPOD, Radar İkaz Alıcısı (RIA) ile EKT alt sistemlerini içerecek ve kendi başına görev yapabilecek bir kendini koruma sistemi olarak geliştirilmektedir. RIA alt sistemi, radar sistemlerinin yayınlarını poda yerleştirilmiş çoklu geniş bant antenler ile tespit etmektedir. RIA alt sistemi, frekans bandını periyodik olarak taramakta ve alınan sinyallerin frekans, darbe genişliği, yön ve darbe tekrarlama aralığı gibi parametrelerini belirlemektedir.

Bu ölçümler kullanılarak sinyaller ayrıştırılmakta ve yayın tipi belirlenmektedir. Diğer yandan EKT alt sistemi, geniş anlık bant genişliği ve Sayısal RF hafıza kabiliyetlerine sahiptir. Göreve özel tehditler ve EKT teknikleri tehdit analizinin çıktılarına göre sisteme programlanabilmektedir.

Sistem; geniş çaplı tehditleri tespit ve teşhis için tasarlanmış olup, EKT alt sistemi ve onunla koordineli olacak şekilde Karşı Tedbir Salma Sistemi ile bulunduğu platformu tehditlere karşı korumaktadır.

SavunmaSanayiST

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