0553 313 94 23
impression

Tam teşekküllü otomotiv kompleksi

1993 yılında Ford’un yetkili binek satış ve servisi olarak Muammer Cindilli tarafından Erzurum’da kurulan Cindilli Otomotiv, şehrin ekonomik gelişimine yaptığı katkıyla öne çıkan firmalar arasında yer aldı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:24
Tam teşekküllü otomotiv kompleksi

“1996 yılında Ford’un 3S yetkili satıcı ve servisliği ünvanına kavuşan şirket, 2000’li yılların başında Volvo’nun otomobil yetkili servisliğine de yine aynı plazada başladı. Şirketin kurucusu Muammer Cindilli, “Kazandığımız yere kazandırmak” felsefesi ile yatırımlarını Kuzey Doğu Anadolu bölgesine yaptığını vurgulayarak, şu anda bünyesinde devam etmeyen ve zamanında başka sahiplere devredilmiş, yapımları 2001 yılında tamamlanan, Erzincan, Kars, Iğdır illerinde ki plazalarla Ford markası adına ilk yatırımı yaptıklarını söylüyor.

Sıfır vasıtaların alım adresi

Muammer Cindilli’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirkette Cindilli’nin oğulları Ali Erdem, Mustafa Onur ve Muhammet Şamil de yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyor. Kendi şehrinde ve bulunduğu marka teşkilatlarında öne çıkan Cindilli, özellikle servis hizmetleri ile bölgenin araç girişi en yüksek bayilerinden biri oldu.

Yıllar içinde Ford markasının en prestijli ödülü olan Chairman’s Award’ı da hak etti. Ayrıca yerli üretimli Ford Trucks yatırımını da bölgede yine Cindilli Otomotiv üstlendi. 2013 yılında Erzurum’da tamamlanan yatırımla, Cindilli Otomotiv şehrinde ve bölgesinde yerli üretimli Ford marka ağır vasıta araçlarının satış ve servisliğini üstlendi.

Şehrini Volvo ile buluşturdu

Şirket ayrıca 2000’li yılların başından beri üstelendiği Volvo otomobil servisliğini, 2017 yılında Erzurum’da yaptığı 3S plaza yatırımı ile satış, servis, yedekparça ve Volvo Selekt kullanılmış otomobil satıcılığı ile genişleterek, şehrini ve bölgesini Volvo markası ile buluşturdu. Volvo’da ilk senesini tamamlamadığı halde 2017 yılında beklenenin üstünde satış başarısı göstermiş, senelik verilen Başkanlık ödülünü aynı senede hakketti. Bugün yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet veren Cindilli Otomotiv, şehrinin en büyük ikinci el showroom, kaporta-boya-mekanik atölyelerinden birine sahip bir müessese olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Vergi rekortmenleri listesinde

Yaklaşık 90 kişilik istihdamıyla Erzurum’un iş gücüne büyük katkı sağlayan ve Erzurum’da vergi rekortmenliği listelerinde genelde üst sıralarda yer alan şirket, şehrinin sosyal sorumluluk projelerine de katkılarıyla tanınıyor. Ayrıca Ülkem İçin projesinde de rol alan Cindilli Otomotiv bugün Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarının yanı sıra birçok sigorta firmasının acenteliği ve mini onarım merkeziyle, şehrindeki tam teşekküllü bir otomotiv kompleksi haline geldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 16:24
  1. Iğdır
  2. Kars
  3. Erzincan
  4. Cindili otomotiv
  5. Erzurum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması: Üçler Döner&İskender
    1. Lezzet ve sunumun eşsiz buluşması:..
    2. Protein alamayan bebekler ölüyor
    3. ABD 2 Türk Bakan'a yönelik..
    4. Vasip Şahin'den veda mesajı
    5. Tam teşekküllü otomotiv kompleksi
    6. Bademcik iltihabını ciddiye almazsanız..
    7. Norveç'ten Suudi Arabistan kararı!
    8. Derbi gününün, Aziz Yıldırım için..
    9. Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl..
    10. Kenevirin faydası ortaya çıktı
    11. Kadim şehir her alanda altın çağını..
    12. En sinsi kanser pankreas kanseri
    13. Reklam filminde oynadığı bankadan,..
    14. Reklamcıya, satıcıya aldanıp soyulmayın!
    15. Ticaret Bakanı Pekcan'dan Çin'e çıkarma
    16. İlk derbinin galibi Galatasaray oldu
    17. 2 kişinin öldüğü göçükle ilgili..
    18. İşte enerji hırsızları
    19. ABD’li siyahi gazeteci çileden çıktı:..
    20. Akademik hayatta Erzurum’un parlayan..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’