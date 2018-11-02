Tam teşekküllü otomotiv kompleksi

“1996 yılında Ford’un 3S yetkili satıcı ve servisliği ünvanına kavuşan şirket, 2000’li yılların başında Volvo’nun otomobil yetkili servisliğine de yine aynı plazada başladı. Şirketin kurucusu Muammer Cindilli, “Kazandığımız yere kazandırmak” felsefesi ile yatırımlarını Kuzey Doğu Anadolu bölgesine yaptığını vurgulayarak, şu anda bünyesinde devam etmeyen ve zamanında başka sahiplere devredilmiş, yapımları 2001 yılında tamamlanan, Erzincan, Kars, Iğdır illerinde ki plazalarla Ford markası adına ilk yatırımı yaptıklarını söylüyor.

Sıfır vasıtaların alım adresi

Muammer Cindilli’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü şirkette Cindilli’nin oğulları Ali Erdem, Mustafa Onur ve Muhammet Şamil de yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyor. Kendi şehrinde ve bulunduğu marka teşkilatlarında öne çıkan Cindilli, özellikle servis hizmetleri ile bölgenin araç girişi en yüksek bayilerinden biri oldu.

Yıllar içinde Ford markasının en prestijli ödülü olan Chairman’s Award’ı da hak etti. Ayrıca yerli üretimli Ford Trucks yatırımını da bölgede yine Cindilli Otomotiv üstlendi. 2013 yılında Erzurum’da tamamlanan yatırımla, Cindilli Otomotiv şehrinde ve bölgesinde yerli üretimli Ford marka ağır vasıta araçlarının satış ve servisliğini üstlendi.

Şehrini Volvo ile buluşturdu

Şirket ayrıca 2000’li yılların başından beri üstelendiği Volvo otomobil servisliğini, 2017 yılında Erzurum’da yaptığı 3S plaza yatırımı ile satış, servis, yedekparça ve Volvo Selekt kullanılmış otomobil satıcılığı ile genişleterek, şehrini ve bölgesini Volvo markası ile buluşturdu. Volvo’da ilk senesini tamamlamadığı halde 2017 yılında beklenenin üstünde satış başarısı göstermiş, senelik verilen Başkanlık ödülünü aynı senede hakketti. Bugün yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet veren Cindilli Otomotiv, şehrinin en büyük ikinci el showroom, kaporta-boya-mekanik atölyelerinden birine sahip bir müessese olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Vergi rekortmenleri listesinde

Yaklaşık 90 kişilik istihdamıyla Erzurum’un iş gücüne büyük katkı sağlayan ve Erzurum’da vergi rekortmenliği listelerinde genelde üst sıralarda yer alan şirket, şehrinin sosyal sorumluluk projelerine de katkılarıyla tanınıyor. Ayrıca Ülkem İçin projesinde de rol alan Cindilli Otomotiv bugün Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarının yanı sıra birçok sigorta firmasının acenteliği ve mini onarım merkeziyle, şehrindeki tam teşekküllü bir otomotiv kompleksi haline geldi.