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Tam tahıllı beslenme nasıl olur?

Beslenme, hayat kalitesinden tutun da vücut şeklinizin belirlenmesine kadar birçok başlığın belirleyicisi durumundadır.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:01
Tam tahıllı beslenme nasıl olur?

Tahıllar, temel besin grubunu oluşturmakta olup içeriğinde vitamin, mineral, lif, karbonhidrat ve diğer besin öğelerini bol miktarda bulundururlar. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürmek noktasında oldukça önemlidir.

Ekmek, ülkemizde tüketilen en önemli besin maddesidir ve günlük enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılar. Ancak ekmeğin yapıldığı unun kalitesinin düşürülmesi ekmekten alınabilecek yararlı besinleri en aza indirir.

Bu nedenle ekmek tercih ederken işlem görmüş beyaz undan yapılmış ekmek yerine tam tahıllı ekmekler, kepek ekmekleri, yulaf ekmekleri, tam buğday ekmekleri, çavdar ekmekleri tercih edilmelidir.

Pirinç pilavı yerine bulguru tercih etmek yararınıza bir tercih olacaktır.

Çorba pişirme esnasında beyaz unla terbiye hazırlamak yerine yulaf ya da çavdar unuyla hazırlamayı deneyin.

Dolmalarınızı hazırlarken klasik çizginin dışına çıkmayı deneyerek pirinç yerine bulgur ya da yulafla hazırlamayı deneyin.

Kahvaltılarınıza yulaf eklemeyi deneyin. Bunu yoğurda karıştırarak başarabilirsiniz.

Tam tahıllı beslenme sayesinde gün içinde kendinizi daha enerjik, daha zinde hissedersiniz. Çünkü vücut, enerjiyi yavaş, aynı zamanda da dengeli bir şekilde harcar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:01
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