Tam not aldı, başarısını perçinledi

Türk Telekom’un görme engellilerin karmaşık yapılarda hayatını kolaylaştıran sosyal sorumluluk projesi Sesli Adımlar, Amerikan Ulusal Görme Engelliler Federasyonu’ndan (The National Federation of the Blind Jernigan Institute-NFB) tam not aldı. İki senedir devam eden proje, federasyonun merkezinde yapılan testleri başarıyla tamamladı.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

NFB, 50 bin üyesi bulunan, ABD’nin 50 eyaleti, ayrıca Washington ve Puerto Rico’da bağlı kuruluşları bulunan bir yapılanma. NFB’nin testlerine katılan görme engelli Profesör Paul Ponchillia, “Sesli Adımlar’ın kapalı alanlarda hayatımızı kolaylaştırıyor. Proje bu yönü ile umut verici” dedi.

KULLANICI DOSTU

Sesli Adımlar, Apple’ın IOS 11 ile görme engelliler için tasarladığı ve 2017 sonunda yayınlanan bina içi ortamları doğru tanımlama ve konumlama özelliğini bünyesinde bulundurmasıyla ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkıyor. Proje, NFB’de yapılan testler ile iddiasını ortaya koydu. Sesli Adımlar uygulaması geçen yıl Dünya Mobil Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde ‘Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım’ kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı.