0553 313 94 23

Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!

Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi tehdit etmesiyle birlikte milli mesajlar yayınlayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında özüne döndü. Memleket muhalifi Özdil, harekatın amacının “DEAŞ’lı teröristleri Türkiye’ye getirip ABD’nin yükünü hafifletmek” olduğunu iddia etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:15
Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!

 yeniakit.com.tr  Türkiye, sınırındaki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak maksadıyla, Suriye’deki terör gruplarına yönelik Barış Planı Harekatı’nı başlattı. Harekatın başlamasına günler kala, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajla Türkiye’yi tehdit etti. Sözcü’nün bozuk ağızlı kalemşörü Yılmaz Özdil, ABD’nin skandal tehdidinin ardından Türkiye’nin yanında yer alan bir mesaj paylaştı. “Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız. Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye.” ifadesini kullanan Özdil, ilk kez milli duruş sergileyerek ezber bozmuştu.

Özüne döndü!

Özdil, AK Parti iktidarı döneminde terör örgütü DEAŞ’a destek verildiğini, teröristlerin serbest bırakıldığnı iddia etti. ABD’nin DEAŞ’lıları hapsetmek için para harcamak istemediğini, Türk askerinin masraflarının daha ucuz olduğunu ve bu yüzde teröristleri Türkiye’nin alacağını ima eden Özdil, özüne dönerek harekatın amacını saptırdı!..

Amerikan askerleriyle IŞİD'e gardiyanlık yapmak, pahalı geliyor. Biz ucuzuz.” diyen Özdil, “Terörle mücadele için elbette devletimizin yanındayız ama… Gayet açık görülüyor ki, Pkk için gitmiyoruz. Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması

Ezberleri bozan Yılmaz Özdil'e Cübbeli Ahmet Hoca'dan cevap!

Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı! 'Dik dur eğilme, yanındayız'

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:15
  1. Yılmaz Özdil
  2. harekat
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Yılmaz Özdil Barış Pınarı
  5. Yılmaz Özdil Erdoğan
  6. Yılmaz Özdil dik dur eğilme

YORUM YAZ

  • Osman TuranOsman Turan13 dk önce
    Orospu çocuğu nasıl olur. Hasan Karakaya nerdesin?
  • mertmert17 dk önce
    bu kadar rezil olmayı nasıl başarıyorsun?trumpist Yılmaz?Adı Yılmaz kendi de vatana çamur atmaktan yılmaz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Doğa katili Koç'lar TEMA'yı yönetiyor! TEMA'nın ipi Koç’un elinde
  1. Doğa katili Koç'lar TEMA'yı yönetiyor!..
  2. Maaşına zam alamayan işçi istifa..
  3. Önemli maç için geri sayım! Türkiye..
  4. AK Parti'de kongre takvimi belli oldu
  5. Bahreyn ve BAE tarafını seçti!
  6. Amerikalı isimden tarihi YPG itirafı!
  7. Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne..
  8. Batı’ya göz kırptılar! Arap..
  9. Efsane tabur Barış Pınarı Harekatı..
  10. Altının gramı ne kadar oldu?
  11. 4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500..
  12. Yavuz ve Fatih’i 20 gemi eşlik ediyor
  13. Ekrem İmamoğlu: Askerlerimizin..
  14. ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD..
  15. Sözde uzman işkembeden salladı, PKK..
  16. Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine..
  17. HDP’den ‘Eyleme katılmayın’ tehdidi
  18. Afganistan'da patlama: 3 ölü
  19. Fetih Suresi meali! Fetih Suresi..
  20. Terör sevici Kati Piri görevden alındı
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar
Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış! Durdurma kararı aldılar
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!