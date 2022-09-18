Tam kıvamlı, süt helvası (lokanta usulü): Ustasından restoran lezzetinde Osmanlı süt helvası sütkeri tarifi

Tam Kıvamlı Süt Helvası ( Restoran Lezzeti ) Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı ( 50 gr. )

Yarım su bardağı un

2,5 su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1 paket vanilya

Tam Kıvamlı Süt Helvası ( Restoran Lezzeti ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağını tencerede eritelim. Üzerine unu ekleyip hafif kavuralım. 2-3 dk. Yeterli olur. Sararmadan unun çiğ kokusu çıkması lazım. Ardından yavaşça sütü ekleyelim ve sürekli karıştıralım. Topak olmaması lazım bu yüzden sütü dikkatli ekleyelim. Ardından şekeri ilave edelim ve karıştırarak kıvam alıp kaynamasını sağlayalım. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 2 dk. Daha karıştırarak pişirelim. En son vanilyayı ekleyip ocaktan alalım. Bu ölçülerle 2 adet güveç elde ediliyor. Güveçlere paylaştırıp 200 derecelik ısıtılmış fırında sadece üzerini kızartıp fırından alalım. Sıcak sıcak servis edelim.

Meşhur Osmanlı Tatlısı Sütkeri Veya Süt Helvası

Meşhur Osmanlı Tatlısı Sütkeri Veya Süt Helvası Tarifi İçin Malzemeler

1 lt tam yağlı süt

100 gram tereyağı(5-6 yemek kaşık dolu dolu)

1 su bardağı un

1.5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 yemek kaşığı mısır nişastası



Püf noktası: Sütün soğuk olmasına özen

Meşhur Osmanlı tatlısı sütkeri veya süt helvası tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak süt şeker ve vanilyayı bir kapta homojen hale gelene kadar çırpalım. Tereyağını önce erittikten sonra sırasıyla un ve nişastayı ekleyip karamelize bi kıvama gelene kadar durmadan karıştıralım (kesinlikle kısık ateşte). Ocaktaki unumuz açık karamel rengi olunca soğuk süt karışımını ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar durmadan karıştıralım. Sütkerimiz muhallebi kıvamına gelince yayvan bir tepsiye döküp üzerinin oda sıcaklığında kabuk bağlaması için 10-15 dk bekleyin. Kabuk bağlayan tatlımızı önceden ısıttığımız fırında üzerini güzelce kızarttıktan sonra ılık bir şekilde servis ediyoruz.

Püf noktası: Üzerini kızartmak için fırına atmadan önce su dolu bir tepsinin içine bırakıp öyle atıyoruz. Afiyet olsun.

İlginizi çekebilir → Ev yapımı cips tarifi: Yufkadan cips nasıl yapılır? Evde fırında patates cipsi ve evde cips yapımı tavada → TIKLAYINIZ