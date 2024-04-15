Tam kıvamında limonata tarifi: Serinletici içecek tarifi evlere konuk oluyor... Herkes bayram edecek

Bu tarifle en doğalından en lezzetlisinden harika bir limonata tarifi yapabilirsiniz. Lezzetiyle ve sunumuyla herkesten tam not almış bu tarifi sizlerde kesinlikle denemelisiniz.

Şimdi bu nefis tam kıvamında limonata tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim.

Tam Kıvamında Limonata Tarifi İçin Malzemeler;

10 adet limon

7 adet portakal

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağına yakın su

2 litre su

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Nane yaprağı

Tam Kıvamında Limonata Tarifi Nasıl Yapılır;

Portakal ve limonların kabuklarını rendenin ince yeriyle rendeleyelim.



Portakal ve limonun beyaz kısımlarını soyalım. Beyaz kısımlarını asla koymayın yoksa limonatanız acı olacaktır. Daha sonra portakal ve limonu küp küp doğrayıp rendelemiş olduğumuz kabukları ile birlikte karıştıralım.

Doğramış olduğumuz portakal ve limonları buzdolabı poşetlerinin içerisine alalım ve ağız kısımlarını sıkıca kapatıp derin dondurucuda donana kadar bekletelim.

Donan limon ve portakalları mutfak robotunun içerisine ekleyelim. Üzerine şeker ve 1 su bardağına yakın suyu ekleyip püre haline gelinceye kadar çekelim.

Püre haline gelen limonatanın üzerine 2 litre su, limon tuzu ne nane yaprağı ekleyip karıştıralım.

Daha sonra bir süzgeç yardımı ile suyunu süzüp servis edelim.

Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.