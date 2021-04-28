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Gündem Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu kararın planlı olmadığı, sürpriz bir şekilde alındığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 12:45:00 -
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye genelinde uygulanacak kapanma 29 Nisan perşembe günü 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

Bilim Kurulu toplanıyor

17 günlük tam kapanma öncesinde ise Koronavirüs Bilim Kurulu sürpriz bir şekilde toplanma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans üzerinden yapılacak toplantı saat 16.30'da başlayacak.

Bakan Koca açıklama yapacak

Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca'nın tam kapanmaya yönelik vatandaşlara seslenmesi, son gidişatı değerlendirmesi ve aşılama süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.

Tam kapanma kararının ayrıntıları

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları muafiyet için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

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