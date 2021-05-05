  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“Korona Kartı” uygulaması başlatıyorlar
O ülkede tam gün bakım hakkı tanınacak
Boupendza'dan Galatasaray itirafı
Mehmet Büyükekşi'den veda açıklaması
Yaşam Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar hangi gün bitecek?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar hangi gün bitecek?

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma dönemine girdi. 29 Nisan’da başlayan yasakların ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? Ayın kaçında yasaklar bitecek? Tüm yasaklar kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:59:00 -
Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar hangi gün bitecek?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma dönemi başladı. Önce kısmi ardından da tam kapanma vakalara ve hastanede yatan hasta sayısına olumlu yansıdı. 81 ilde vakaların düşmeye başladığı gözlendi. Peki, yasaklar tamamen kalkar mı?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar hangi gün bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanmanın ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar yasakların hepsinin kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 17 Mayıs sonrasında kontrollü normalleşmenin yaşanacağını ifade etti. Kulislerde ise öncelikle yüz yüze eğitim adımlarının atılacağını sonrasında işyerlerinin açılmasına yönelik adımların geleceği konuşuluyor.

Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?
Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

Ekonomi

Nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı
Gündem

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin "Memleket" adıyla kurduğu partisinin logosu ortaya çıktı. Mavi renklerin kullanıldığı logoda Türkiye harit..
AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz
Siyaset

AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çel..
Ahlaksız dizide büyük skandal! Kast direktörü
Gündem

Ahlaksız dizide büyük skandal! Kast direktörü "dizide oynatacağım" deyip cinsel saldırıda bulundu

Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle dizi ve filmlerdeki karakterlere özenen genç nesili bekleyen tehlikenin boyutu her geçen gün artark..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay