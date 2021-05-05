Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan’da tam kapanma dönemi başladı. Önce kısmi ardından da tam kapanma vakalara ve hastanede yatan hasta sayısına olumlu yansıdı. 81 ilde vakaların düşmeye başladığı gözlendi. Peki, yasaklar tamamen kalkar mı?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Yasaklar hangi gün bitecek?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanmanın ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar yasakların hepsinin kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 17 Mayıs sonrasında kontrollü normalleşmenin yaşanacağını ifade etti. Kulislerde ise öncelikle yüz yüze eğitim adımlarının atılacağını sonrasında işyerlerinin açılmasına yönelik adımların geleceği konuşuluyor.