Türkiye’de bir süredir kısmi kapanma uygulanıyor. Alınan bu karala vakalarda yüzde 35 oranında bir düşüş yaşandı. Daha ciddi bir kapanma yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Peki, tam kapanma olur mu?

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma son durum

Pek çok ülke tam kapanma seçeneğini tercih etti. Türkiye’de ise şimdiye kadar kısmi kapanmalar uygulandı. Kulislerde 2-3 haftalık tam kapanmanın gündemde olduğu konuşuluyor. Konu kabine toplantısında değerlendirilecek ve toplantının ardından alınan kararlar açıklanacak.

13 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede, Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Bu 2 haftalık dönemde beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” açıklamasını yapmıştı.