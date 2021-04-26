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Yaşam Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma son durum
Yaşam

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma son durum

Kabine toplantısı kararları | Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren ülkemizde kabine toplantıları merakla beklenir oldu. 14 Nisan7da ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık rakamların ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını ifade etmişti. Gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Peki, tam kapanma olur mu? Türkiye’de kaç gün kapanma olur?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:27:00 -
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma son durum

Türkiye’de bir süredir kısmi kapanma uygulanıyor. Alınan bu karala vakalarda yüzde 35 oranında bir düşüş yaşandı. Daha ciddi bir kapanma yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Peki, tam kapanma olur mu?

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Tam kapanma son durum

Pek çok ülke tam kapanma seçeneğini tercih etti. Türkiye’de ise şimdiye kadar kısmi kapanmalar uygulandı. Kulislerde 2-3 haftalık tam kapanmanın gündemde olduğu konuşuluyor. Konu kabine toplantısında değerlendirilecek ve toplantının ardından alınan kararlar açıklanacak.

13 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amacımız en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede, Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Bu 2 haftalık dönemde beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” açıklamasını yapmıştı.

 

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