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Yaşam Tam kapanma kargolar açık mı? Kargolar çalışacak mı?
Yaşam

Tam kapanma kargolar açık mı? Kargolar çalışacak mı?

Kargolar çalışmaya devam edecek mi? 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar tam kapanma süresince kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, kargolar açık mı? Kargo şirketleri tam kapanmada açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 22:41:00 -
Tam kapanma kargolar açık mı? Kargolar çalışacak mı?

Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma dönemi başlıyor. Vatandaşlar 18 günlük süreçte kargoların hizmet verip vermeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kargolar açık mı olacak? Kargolar kapanacak mı?

Tam kapanma kargolar açık mı? Kargolar çalışacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan henüz tam kapanma genelgesi yayınlanmadı. Önceki kısıtlamalardan muaftı. Bu sebeple tam kapanma süresince de kargoların çalışması bekleniyor.

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