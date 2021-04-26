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Yaşam Tam kapanma kaç gün?
Yaşam

Tam kapanma kaç gün?

Tam kapanma olacak mı, bayramda 5 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu. Erdoğan tam kapanma kararının alındığını duyurdu. Peki, tam kapanma kaç gün olacak? Tam kapanma ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 19:55:00 -
Tam kapanma kaç gün?

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı merak ediliyordu. Tam kapanma olacak mı ? sorusu Kabine Toplantısının ardından netleşti. Peki, Tam kapanma kaç gün?

Tam kapanma kaç gün?

Kabine Toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

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