  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Tam kapanma’ deyip tarih açıkladı: Fark açılıyor
Gündem

‘Tam kapanma’ deyip tarih açıkladı: Fark açılıyor

Prof. Dr. Deniz Odabaş, kısmi kapanmayla birlikte vaka sayısında asıl azalmasının gelecek hafta görüleceğini ifade etti ve tam kapanma konusunda uyarıları dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 09:13:00 -
‘Tam kapanma’ deyip tarih açıkladı: Fark açılıyor

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca’nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19’un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu Milliyet’e değerlendirdi. 

İki farklı dönemdeki vaka görülme hızları arasındaki farka baktıklarını ve buna ivme adını verdiklerini belirten Odabaş, geçen hafta içindeki ivmede bir önceki haftaya göre bir azalma söz konusu olduğunu vurguladı.

Bu hafta ile bir önceki hafta arasındaki farkın şu anda açılmaya başladığını kaydeden Odabaş, “Yani vaka sayıları düşmeye başladı. Ancak benim kişisel fikrim, asıl düşmeyi gelecek hafta göreceğiz.

Kuluçka süresi nedeniyle 10 günlük periyotlarla yansıyor” dedi. Şu andaki tedbirlerle geçen yılın kasım ayındaki düşüşün sağlanamadığını belirten Odabaş, “tam kapanma” tedbiri olasılığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

Aşı tedariki önemli 

“Cumhurbaşkanı da söylemişti; ‘İki haftalık kısmi kapanma, ondan sonrasında da yeterli azalma olmazsa tam kapanma ya da daha sert önlemler’ diye ifade etmişti. Şu anda, esnek çalışma ödeneklerinin tekrar gündeme gelmiş olmasını, bu sektörlere yönelik de bazı sınırlamaların olacağı yönünde bir niyet göstergesi olarak okuyorum.

Açıkçası hükümet, bir anda tam kapanma noktasında, aşı tedarikini önceledi diye düşünüyorum. Kapandığınız zaman, aşılarınızı hızlı bir şekilde yapmanız lazım ki açıldığınızda bağışıklık düzeyini yükseltmiş olun, bir işe yarasın.

Aşı tedariki sürecini de eş zamanlı olarak yürütmeye çalışıyorlar. O nedenle büyük olasılıkla kısmi kapanma uygulandı. Vaka sayılarında kasım ayındaki gibi güçlü bir düşüş olmadığı takdirde, daha güçlü önlemleri alması hükümetin kaçınılmaz bir görevi.”

Bu bir savaş 

Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Türkiye’de her gün 350 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederek  şunları söyledi: 

“10 günde 3500 kişi. Vakalarımız, 50-59 bin bandına kaydı. Hükümet de bireyler de salgınla mücadelede önlemleri güçlendirerek almak zorunda.

Yoksa virüs bizi yenecek. Bu bir savaş. Sürekli mutasyona uğruyor, bize karşı silah geliştiriyor. Biz hep aynı yöntemle gidersek onun gücüne karşılık veremeyiz. Tam kapanma noktasında hükümetimiz bu kararı aldığı noktada, vatandaş olarak da tam kapanma önlemlerine evimizde de uymamız gerekiyor.

Uymadığımız taktirde ne olacak? 14 gün içerisinde evdeki bireyler farklı zamanlarda enfekte olacak, açılma olduğunda evlerde halen enfeksiyonu geçiren bireyler olacak. Onlar açıldığında tekrar hastalık alevlenecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ver korkuyu

Hepiniz yalanci sahtekarsiniz film kurulunun hepsi rte düşmanı..ulan millet asi olduktan sonra patir patir ölüyor be dingiller
  • Yanıtla

İşin iyice cılkını çıkardınız ,

Yok hindistan mutasyonu yok brezilya mutasyonu yok Türkiye mutasyonu.......vs
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kardeşlerim dizisine bomba transfer!
Medya

Kardeşlerim dizisine bomba transfer!

İlk bölümünden bu yana beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen, izleyici kitlesini de ekrana kilitlemeyi başaran atv'nin Kardeşlerim dizisine yen..
Dünya

"Türkiye'ye karşı atılan adımı bize karşı atılmış sayarız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sözde 'Ermeni soykırımı'nın Amerikan yönetimi tarafından dile getirileceğine ilişkin çıkan..
ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme
Teknoloji

ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) "denizaltı savunma harbi versiyonu"nun geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay