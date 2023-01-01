Tam bitti derken! Yeni mutasyon mu çıktı?

Mevsimsel grip ve koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Bu sebeple uzmanlar vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Milliyet'te yer alan haberde, Kovid-19 vaka sayılarının son 10 günlük süreçte Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’dan sonra Avrupa ve Türkiye’de de arttığı uyarısı geldi. Uzmanlar, test yaptırmaktan kaçınılması nedeniyle vaka sayılarının resmi rakamlara yansımadığını ancak sayının tahminlerin çok üzerinde olduğuna dikkat çektiler.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Pek çok kişi Çin ve Uzakdoğu’daki durumu konuşuyor ancak Avrupa ve Türkiye’de de test yaptırmaktan kaçınanlar nedeniyle ciddi Kovid-19 vaka artışı görüyoruz. Virüsün bu hızla yayılması beraberinde yeni ve aşılardan kaçabilen varyantların ortaya çıkmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

"Maske zorunluluğu gelmeli"

Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Çin’in en büyük açmazı inaktif aşı dışında koruyucu aşı kullanmamış olmalarından. Kış dönemi bitene kadar kapalı alan ve toplu taşımada maske zorunluluğu gelmezse, Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam edecektir. Polikliniklerde bir süre sonra sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için, vatandaşların kişisel koruyucu önlemler almaları konusunda uyarıyoruz.”

"Net rakamları bilmiyoruz"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Kovid-19’un sessiz ve derinden yeniden yayılmaya başladığına dikkat çekerken, “Çin’deki durum kontrolden çıkmış durumda. Bu ülke sınır kapılarını yabancılara yeniden açmış durumda. Japonya, Hindistan, Kuzey ve Güney Kore ile diğer Uzakdoğu ülkelerinde de vaka tırmanışı devam ediyor. Türkiye’de yeterli test yapılmadığından net rakamları bilmiyoruz ancak kendi etrafımız ve meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler ışığında son iki haftalık süreçte Kovid-19 vakalarının katlandığı yönünde. En büyük korkumuz ise influenza ve Kovid-19 vaka sayılarının daha artması sonucu sağlık hizmetlerinde yaşanacak aksaklıklar” diye konuştu.

"Test yaptıranların sayısı azaldı"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da, Kovid-19 vakalarında patlama yaşandığını dile getirirken, şu uyarılarda bulundu: “İnsanlar artık umursamadıkları ve ‘grip oldum’ diyerek geçiştirdikleri için, PCR test sayısı oldukça azaldı. Kovid-19 aşılanma süreci ise artık tamamen durmuş durumda. İnfluenza yüksek ateş, kas, eklem ağrıları ile ortaya çıkıyor, Kovid-19 vakalarında daha hafif seyir görüyoruz ancak yayılım devam ettikçe yeni varyant riski kaçınılmaz olacaktır. Vatandaşların birkaç ay kapalı alanda maske kullanmaları gerekiyor.”

“10 gündür artıyor"

Prof. Dr. Alpay Azap da (KLİMİK eski Başkanı ) şunları söyledi; “Kovid-19 vakalarında özellikle son 10 gündür ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz. Ortak korunma yöntemi, maske, mesafe, havalandırma, temas süresini kısa tutma. Vatandaşların birçoğu ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesinde ancak sağlık yükü çok arttı. Bizim asıl endişemiz Kovid-19’un yeniden mutasyon geçirerek, pandeminin ilk dönemindeki gibi yayılım göstermesi. Birkaç aylık süreyle maske zorunluluğu geri gelmeli.”

Yeni tehlikenin adı: XBB.1.5

Hürriyet'te yer alan haberde CDC'nin açıklamasına yer verildi. ABD'de XBB.1.5 alarmı verilmiş durumda. Ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, söz konusu varyant ülke genelindeki vakaların yüzde 41'ini oluşturuyor.

Uzmanlar sadece 7 gün önce bu oranın yüzde 21 olduğunun altını çizdi.Konu ile ilgili CDC adına açıklama Dr. Barbara Mahon'dan geldi. Mahon, XBB.1.5'in ülkenin kuzey bölgelerinde baskın varyant olmasını beklediklerinin altını çizdi.

Mahon açıklamasında söz konusu varyantın ülke genelinde yayılma trendinde olduğu bilgisine de yer verdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.